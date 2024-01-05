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القسام : استهدفنا 9 آليات وقتلنا جنودا في التفاح

1/5/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام ، مساء الجمعة عن استهداف 9 آليات صهيونية والاشتباك مع قوات راجلة والاجهاز على جنود في شرق التفاح بمدينة غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب : بعد عودتهم من خطوط القتال شرق التفاح بمدينة غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 9 آليات صهيونية، والاشتباك مع القوات الراجلة واستهدافها بأسلحة القنص ومضادات الأفراد، والإجهاز على عدد من الجنود.

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