عاصفة تغمر مئات المنازل بالمياه في إنجلترا

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غمرت المياه مئات المنازل في إنجلترا بعد عاصفة قوية وأسبوع من الأمطار الغزيرة، وسط تحذير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أنه يجب طمأنة الناس بشأن الاستجابة للفيضانات في المناطق المتضررة بشدة.
وتم الإعلان اليوم عن حادث كبير في نوتنغهامشاير، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه نهر ترينت إلى غمر أكثر من 100 منزل.
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