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عاصفة تغمر مئات المنازل بالمياه في إنجلترا

1/5/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غمرت المياه مئات المنازل في إنجلترا بعد عاصفة قوية وأسبوع من الأمطار الغزيرة، وسط تحذير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أنه يجب طمأنة الناس بشأن الاستجابة للفيضانات في المناطق المتضررة بشدة.
وتم الإعلان اليوم عن حادث كبير في نوتنغهامشاير، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه نهر ترينت إلى غمر أكثر من 100 منزل.

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