غانتس يوجه تحذيرا جديدا لنتنياهو
التاريخ
1/5/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب هجوم الاخير على رئيس الأركان هرتسي هليفي.
وقال غانتس إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء له دوافعه سياسية، وعلى نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة.
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