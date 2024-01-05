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غانتس يوجه تحذيرا جديدا لنتنياهو

1/5/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب هجوم الاخير على رئيس الأركان هرتسي هليفي.
وقال غانتس إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء له دوافعه سياسية، وعلى نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة.

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