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تواصل الضربات على غزة مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الرابع

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة القصف والعمليات البرية في قطاع غزة، غداة عرض وزير الجيش للمرة الأولى خطة لما بعد انتهاء الحرب لا يكون بموجبها لحماس أي دور في شؤون حكم القطاع.


وقبيل بدء جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في الصباح "تصفية خلية" أرادت مهاجمة دبابة في البريج (وسط) خلال الليل، وتدمير عدة مواقع لإطلاق قذائف على إسرائيل في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع التي تشهد معارك منذ عدة أيام.


ومساء الخميس، عرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007.

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