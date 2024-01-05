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اسكتلندا: من العار رفض حكومة بريطانيا وقف النار بغزة

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، الجمعة، إنه من العار أن ترفض الحكومة البريطانية مرارا وتكرار دعوات إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.
وذكر بيان صادر عن يوسف أن الحكومة البريطانية تعتبر "حليفا موثوقا" للحكومة الإسرائيلية.
ودعا الحكومة البريطانية إلى استخدام نفوذها لمطالبة "إسرائيل" بوضع حد لهجماتها العشوائية التي تسببت في استشهاد آلاف الأطفال بغزة.

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