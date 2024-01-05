تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليـــلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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