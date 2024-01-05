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روسيا تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زابوريجيا

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها منعت لأسباب أمنية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غرف المفاعلات في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.


وقالت الوكالة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"في بيان صحفي :"إن الخبراء حاولوا الوصول إلى القباب الواقية، وهي قباب من الخرسانة المسلحة بالفولاذ أو الرصاص تحيط بالمفاعل النووي لأسباب أمنية".

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