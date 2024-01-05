روسيا تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زابوريجيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها منعت لأسباب أمنية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غرف المفاعلات في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وقالت الوكالة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"في بيان صحفي :"إن الخبراء حاولوا الوصول إلى القباب الواقية، وهي قباب من الخرسانة المسلحة بالفولاذ أو الرصاص تحيط بالمفاعل النووي لأسباب أمنية".
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