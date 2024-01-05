وزراء كبار في حكومة نتنياهو: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة أن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا.
وقالت المصادر ذاتها إن الهجوم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن "هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
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