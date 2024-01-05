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وزراء كبار في حكومة نتنياهو: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة أن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا.
وقالت المصادر ذاتها إن الهجوم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن "هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

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