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بلينكن يصل اسطنبول بأولى محطات جولة الشرق الأوسط

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب على القطاع.
وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن 5 دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية

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