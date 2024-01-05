بلينكن يصل اسطنبول بأولى محطات جولة الشرق الأوسط

بلينكن يصل اسطنبول بأولى محطات جولة الشرق الأوسط
التاريخ
1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب على القطاع.
وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن 5 دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية
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