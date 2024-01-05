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الاحتلال يعترف بإصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس عن بيانات للجيش الإسرائيلي أن 15 جنديا أصيبوا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك غزة، جراح 3 منهم خطيرة.

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