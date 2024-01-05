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لبيد: لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

1/5/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مقال بجيروزاليم بوست انه لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.
واضاف : إعلان نتنياهو منع نقل السيطرة في غزة إلى محمود عباس كان هزليا وقد اصطنع نتنياهو خصما خياليا.

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