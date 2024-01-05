القوات الأمريكية تسقط مسيّرة شرقي سوريا

القوات الأمريكية تسقط مسيّرة شرقي سوريا
التاريخ
1/5/2024 3:12:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الأميركية أسقطت طائرة مُسيرة يرجَّح أن فصائل عراقية مسلحة أطلقتها على قاعدة ((الشدادي)) في ريف الحسكة شرقي سوريا.
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