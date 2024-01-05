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القوات الأمريكية تسقط مسيّرة شرقي سوريا

1/5/2024 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الأميركية أسقطت طائرة مُسيرة يرجَّح أن فصائل عراقية مسلحة أطلقتها على قاعدة ((الشدادي)) في ريف الحسكة شرقي سوريا.

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