وفاة مشجع وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة مشجعين لفريق جزائري

توفي شخص وأصيب 23 اخرون بجروح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب حافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت الناشط بدوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وكشف جهاز الدفاع المدني الجزائري ( الحماية المدنية) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عن تدخل قواته عند منتصف صباح اليوم الجمعة، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة تقل مشجعين على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية قديل بولاية وهران غربي الجزائر.

وأكد تسجيل حالة وفاة واحدة و23 جريحا في الحادث المذكور.

وأجمعت مصادر متطابقة أن الحافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت، في طريقها إلى ولاية مستغانم، لحضور المباراة التي كانت ستجمع فريقهم بمضيفهم وداد مستغانم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية-المجموعة الوسطى-الغربية.

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