ماراثون دبي ينطلق الأحد بمشاركة نخبة عدائي العالم

ينطلق يوم بعد غد الأحد، ماراثون دبي في نسخته الـ 23، برعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة مجموعة من عدائي وعداءات المسافات الطويلة الذين يتطلعون للاستفادة من فرصة التأهل المبكر إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويعود الماراثون في نسخته الجديدة إلى مساره السابق الشهير، على طريق أم سقيم امتدادًا إلى شارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يمر خلاله المتسابقون على أبرز المعالم السياحية في دبي وفي مقدمتها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة.

وينقسم الماراثون إلى 3 فئات هي: سباق الماراثون للمحترفين (42.195 كم)، و10 كم للهواة، و4 كم للمبتدئين، وتتاح المشاركة فيه لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم لكافة الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفيا اليوم الجمعة في دبي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والمستشار أحمد الكمالي المنسق العام للحدث، وبيتر كونيرتون، المدير العام للماراثون، وعدد من العدائين المشاركين.

وتم خلال المؤتمر إعلان قائمة أبرز العداءات والعدائين المحترفين المتنافسين على لقب السباق الرئيسي في النسخة الـ23، والتي تضم كل من الإثيوبية ديرا ديدا، الفائزة بلقب النسخة الماضية 2023، ومواطنتها روتي آجا، وصيفة النسخة الماضية أيضا، التي تعد أسرع عداءة حاليا مع أفضل زمن شخصي قدره 2:18:09 ساعة، وهو الرقم الذي حققته في ماراثون دونج ينج في الصين قبل بضعة أشهر.

أما في منافسات الرجال، فيتصدر الإثيوبيان، ووركينه تاديسي ماندفرو، وكيبيدي تولو وامي، قائمة المرشحين، بتحقيق الأول أفضل زمن شخصي له وهو 2:05:07 ساعة في هامبورج 2022، في حين حقق الثاني أفضل رقم له وهو 2.05.19 ساعة في إشبيلية قبل تسعة أشهر.

وأكد سعيد حارب أن استمرار نجاح ماراثون دبي من نسخته الأولى وصولاً للنسخة رقم 23 هو دليل على ثقة العالم في قدرات وإمكانات دبي التي تراكمت عبر كل النسخ السابقة.

وحقق ماراثون دبي أفضل زمن له عام 2019 عن طريق العداء الإثيوبي جيتانا تاميرا مولا، الفائز بلقب الماراثون، الذي حقق زمناً قياسياً بلغ 02:03:34 ساعة.

من جانبه اعتبر اللواء الدكتور محمد المر، أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى شريك أساسي مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم الفعاليات والبطولات المحلية والدولية والإقليمية الخاصة بألعاب القوى.

وقال: "لنا تجربة ناجحة مع نصف ماراثون آسيا في نوفمبر الماضي الذي استضافه الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وكان من أنجح السباقات بشهادة المشاركين كافة".

بدوره عبر المستشار أحمد الكمالي عن سعادته بعودة الماراثون إلى مساره السابق الشهير مؤكداً أن هذه العودة ستؤثر إيجابا من الناحية الفنية على السرعة فيما يتعلق بسباق النخبة، وإمكانية تحقيق أرقام جديدة، وتنظيميا فيما يتعلق بالمشاركين في باقي فئات الماراثون.

وقال: "يعد ماراثون دبي من أوائل المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وهو ما كان له أثر على زيادة عدد العدائين المشاركين في سباق النخبة، خاصة من الدول الإفريقية غير إثيوبيا وكينيا اللتين اعتاد عداؤوهما على المشاركة".

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