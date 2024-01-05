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مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار ببنغلاديش

1/5/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل خمسة أشخاص في بنغلاديش بعدما اشتعلت النيران في قطار ركّاب، الجمعة، فيما تشتبه الشرطة في أن يكون الحريق متعمدًا وسط الاضطرابات التي يشهدها البلد قبل انتخابات وطنية تقاطعها المعارضة.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء ركجيبول حسن، إن أربع عربات على الأقلّ اشتعلت في قطار بينابول السريع الذي كان آتيًا من مدينة جيسور بغرب البلد إلى العاصمة دكا.

وقال المسؤول في الشرطة خندقر المعين لصحافيين: "انتشلنا خمس جثث".

وأشار شهود إلى أن القطار اشتعلت فيه النيران في غوبيباغ بالأحياء القديمة من دكا على مقربة من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة الضخمة.

وقال عنصر إنقاذ لم يكشف عن اسمه لقناة "سوموي تي في" التلفزيونية إن مئات الأشخاص هرعوا لسحب الركاب من القطار المحترق.

وأضاف: "أنقذنا الكثير منهم لكن النيران انتشرت بسرعة".

وذكرت قناة "سوموي تي في" أن من بين ركاب القطار هنودًا.

وقال قائد الشرطة أنور حسين لوكالة فرانس برس: "نشتبه في أن الحريق كان عملًا تخريبيًا"، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

الشهر الماضي، عزت الشرطة والحكومة احتراق قطار آخر خلّف أربعة قتلى لحزب بنغلاديش القومي المعارض.

ورفض حزب بنغلاديش القومي الاتهامات قائلاً إنه تم إلقاء اللوم عليه بشكل غير عادل كذريعة لقمع الحكومة لأحزاب المعارضة.

ومن المقرر أن يدلي الناخبون في بنغلاديش بأصواتهم في انتخابات وطنية، حيث تتطلع رئيسة الوزراء شيخة حسينة إلى الفوز بولاية رابعة توالياً. وقرر حزب بنغلاديش القومي مع أحزاب أخرى مقاطعتها بحجة أنها "مزورة".

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