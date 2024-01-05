زلزال يضرب منطقة جنوب كاليفورنيا الأمريكية

هز زلزال متوسط الشدة بلغت قوته الأولية 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع الساعة 10:55 صباح الجمعة، وكان مركزه على بعد نحو ميل واحد (كيلومتر ونصف) إلى شمال غرب بلدة ليتل كريك شرق لوس أنجلس.

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