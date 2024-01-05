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زلزال يضرب منطقة جنوب كاليفورنيا الأمريكية

1/5/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هز زلزال متوسط الشدة بلغت قوته الأولية 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع الساعة 10:55 صباح الجمعة، وكان مركزه على بعد نحو ميل واحد (كيلومتر ونصف) إلى شمال غرب بلدة ليتل كريك شرق لوس أنجلس.

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