زلزال يضرب منطقة جنوب كاليفورنيا الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هز زلزال متوسط الشدة بلغت قوته الأولية 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة.
وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع الساعة 10:55 صباح الجمعة، وكان مركزه على بعد نحو ميل واحد (كيلومتر ونصف) إلى شمال غرب بلدة ليتل كريك شرق لوس أنجلس.
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