الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها المزعزعة للاستقرار

حضت الولايات المتحدة، الجمعة، كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" والعودة الى الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة الى الدبلوماسية"، مستخدماً التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز