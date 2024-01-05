الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها المزعزعة للاستقرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضت الولايات المتحدة، الجمعة، كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" والعودة الى الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة الى الدبلوماسية"، مستخدماً التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.
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