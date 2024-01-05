استعدادات كأس آسيا.. الأردن يهزم قطر وسوريا تتعادل مع قرغيزستان

فاز الأردن 2-1 على قطر ودياً، اليوم الجمعة، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وسجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، بينما أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياً.

وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير الجاري قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى.

وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع ديسمبر

الماضي، في الاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها.

ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وتقام البطولة في قطر بداية من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير المقبل.

تعادل سوريا

في مباراة ودية أخرى، حول منتخب سوريا تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع قرغيزستان على ملعب مكتوم بن راشد في مدينة دبي الإماراتية استعداداً لكأس آسيا.

وسجل إبراهيم هيسار هدف التعادل لسوريا في الدقيقة 71 بعدما منح أيزر أكماتوف التقدم إلى المنتخب القادم من آسيا الوسطى بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

وأكمل منتخب سوريا المباراة، التي خاضها المدرب هيكتور كوبر بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، بعشرة لاعبين بعد طرد خالد كردغلي في الدقيقة 59.

وتواجه سوريا منتخب ماليزيا ودياً، يوم الاثنين المقبل، قبل أن تستهل مشوارها بمواجهة أوزبكستان في كأس آسيا ثم أستراليا والهند ضمن المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة قرغيزستان ضمن المجموعة السادسة حيث ستلعب مع تايلاند والسعودية وعُمان.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز