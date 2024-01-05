2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر



أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن في قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 - 2024.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2023، شهدت ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 19.4%، مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي سجلت إيرادات بنحو 2 مليار دولار فقط.



وأوضح البنك، أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8.2% مسجلة بذلك نحو 403.1 مليون طن، مشيرا إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

