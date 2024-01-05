أسهم الإمارات تعزز مكاسبها في الأسبوع الأول من 2024 بسيولة 5.6 مليارات درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في الأسبوع الأول من العام الجديد، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين ومكاسب الأسهم القيادية وسط سيولة ناهزت 5.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.65 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3.656 تريليونات درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.958 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة خلال الأسبوع، الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، بنحو 5.58 مليارات درهم موزعة بواقع 4.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.22 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ 86.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.69% عند مستوي 4087.99 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 9.7 مليارات درهم، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.17% إلى مستوى 9442.69 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9660.75 نقطة مرتفعاً بنحو 0.87%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" القابضة النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 927.5 مليون درهم وأغلق عند 410 دراهم بارتفاع بنسبة 2.63% ، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 354.6 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 296 مليون درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 316.2 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 150 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" مستقطباً 106 ملايين درهم.



