سوق اتصالات إم أو تي بييوفر أفضل العلامات التجارية المحلية

يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي»، المفضل لدى الجميع في دورته الحادية عشرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، فرصة مميزة لسكان دبي وزوارها لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة ومفاهيم الطهي المبتكرة. ويعتبر السوق أيضاً منصة مهمة تدعم المواهب الناشئة والمصممين وتجار التجزئة في المنطقة، والخيار المثالي للأعمال والعلامات التجارية المحلية الناشئة للانطلاق.

ويعد السوق من الفعاليات السنوية المميزة في المهرجان والتي تشهد تطوراً عاماً بعد عام. يفتح السوق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من اليوم (5 يناير) ويستمر حتى 14 يناير 2024. وقد تطورت فكرة السوق منذ إطلاقه في مهرجان دبي للتسوق قبل 11 عاماً ليصبح أكبر وأفضل مع كل دورة.

تبلغ مساحة السوق هذا العام 17800 متر مربع ويستضيفه حي دبي للتصميم، الوجهة المفضلة للمبدعين والمصممين في دبي، في موقع مثالي للعلامات التجارية يحفزهم على تقديم تجارب فريدة من نوعها تتضمن أنشطة التسوق المميزة ومنافذ المأكولات والأطعمة اللذيذة والفعاليات والعروض الحية.

يهدف سوق «اتصالات إم أو تي بي» إلى توفير منصة مميزة للشباب لاستكشاف تجارب وعروض لا مثيل لها، مثل صيحات الموضة المفضلة من الماضي، والمنتجات المنزلية المصنوعة يدوياً، وتصاميم الأزياء ذات الإصدارات المحدودة والمجوهرات العصرية المصنوعة يدوياً التي يمكن للزوار استكشافها والحصول عليها.

ويعتبر اختيار البائعين بدقة السبب الرئيسي في نجاح سوق «اتصالات إم أو تي بي»، حيث يتم الموافقة عليهم بعد دراسة دقيقة، وذلك بهدف أن يقدم البائعون تجارب فريدة للزوار مع تسليط الضوء أيضاً على المواهب الناشئة في المنطقة، خاصة المصممين الشباب والشركات الناشئة. ويمكن للعلامات التجارية التي مر على إنشائها أربع سنوات أو أقل المشاركة في السوق.

كما تتغير العلامات التجارية التي يتم اختيارها في كل دورة، بحيث يبقى السوق دائماً مركزاً لدعم الشركات الجديدة، ما يسهم في جعل السوق وجهة فريدة للزوار والمتسوقين مع تعزيز الترابط المجتمعي من خلال الانتباه للدور المهم الذي تلعبه العلامات التجارية المحلية في تعزيز هوية دبي والمنطقة بشكل عام.

علامات تجارية ناشئة



يعتبر الدعم الذي يقدمه سوق «اتصالات إم أو تي بي» للعلامات التجارية الناشئة في دورته الحالية الأكبر من نوعه، حيث يضم مجموعة واسعة من عدة قطاعات ليوفر للزوار منتجات فريدة وعصرية مميزة، منها «ناينتينز ميموريز كلوب» (90.s Memories Club)، «ناينتينز كيدز كلوب» (90.z Kids Club)«، أدور ساند» (Adore Sand)، «النهاية» (Alnihaya)، «كليو آند كو» (Cléio & Co)، «إي 3 كيه للمجوهرات» (E3K Jewellery)، «هوريبل بير».

(Horrible Pear)، «جوكس أسايد» (Jokes Aside)، «لورك إن شروبس» (Lurk in Shrubs)، «أوديس ستوديو» (Odis Studio)، «باموك» (Pamuke)، «راي ذا ليبل» (Rai The Label)، «ريويند أباريل» (Rewind Apparel)، «سواي» (SWEY)، «ذا بيربل تاج» (The Purple Tag)، «توب فايبز» (TOPVIBES)، و «أبكمنج» (Upcoming).



وأكد أصحاب المشاريع الصغيرة على أهمية المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» وماذا تعني بالنسبة لأعمالهم، ومنها العلامة التجارية المحلية للمجوهرات «أوديس» (ODIS) بتقديم مجموعة رائعة وعصرية من المجوهرات والتي يتم إنتاجها بالكامل في استوديوهاتها في أبوظبي باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.



«أوديس»

وتعقيباً على مشاركة أوديس في السوق، قالت أندريا أندريس، مؤسسة العلامة التجارية «أوديس»: «بصفتنا شركة ناشئة، نثمن في أوديس مثل هذه الفرص التي تمكننا من إبراز علامتنا التجارية وعرض منتجاتنا. وتتوافق مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» مع هدفنا في أن نرسخ مكانتنا كعلامة تجارية ناشئة في قطاع المجوهرات، ما يجعل السوق منصة مثالية بالنسبة لنا.

وتعتبر الفعاليات المميزة مثل سوق «اتصالات إم أو تي بي» أحداثاً ومناسبات مهمة، حيث توفر منصة للعلامات التجارية المحلية والصغيرة، وتساهم في تعزيز التواصل ودعم الشركات مثل علامتنا التجارية. إن اختيار شراء منتجات العلامات التجارية المحلية يعكس دعماً قوياً للحرفيين المحليين ويعزز الإبداع في المجتمع المحلي، كما أن تركيز المهرجان على العلامات التجارية الإقليمية يعزز هذا التأثير».

كليو آند كو

من جهتها، قالت ندى عرويدي من شركة «كليو آند كو»، العلامة التجارية الجديدة المتخصصة في عالم الأزياء والتي تم إطلاقها في دبي:

«تعد المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصة رائعة لعرض منتجاتنا وتعزيز التواصل المباشر مع عملائنا. ونتطلع للتعاون مع مهرجان دبي للتسوق ومشاركتنا في هذا السوق، ونعتقد أن هذه الشراكة ستعزز تواصلنا مع العملاء لنقدم لهم تجربة لا تنسى. ورغم أن علامتنا التجارية جديدة في السوق، فإنها حظيت بتفاعل كبير من جانب الزوار، حيث تساهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز حضور علامتنا التجارية بشكل أكبر».

أدور ساند

وتعتبر شركة «أدور ساند» المتخصصة في صنع الشموع النباتية من الشركات الجديدة المتحمسة للمشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي». وفي معرض حديثها عن المشاركة، قالت آنا نيكولايفا، مؤسسة العلامة التجارية: «تعتبر مشاركتنا في هذه الفعالية الاستثنائية أمراً رائعاً.

فاعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع المحلي فرصة ومصدر فخر كبير. تأسست علامة أدور ساند التجارية لتعكس الجمال الطبيعي والسكينة التي تتميز بها أجواء الإمارات العربية المتحدة وصحاريها. وتوفر منتجاتنا للزوار فرصة حقيقية لعيش جوهر الحياة المحلية وروعتها، بدءاً من الشمع المستوحى من الصحراء إلى المشاعل التي تبقى لفترة طويلة وتعكس أجواء الخيم البدوية والحياة في الماضي».

«بيروكي»

ومن جهة أخرى، تأسست العلامة التجارية الرياضية الفاخرة «بيروكي» في دولة الإمارات، وتقدم تشكيلة رائعة من المستلزمات اليومية عالية الجودة والملابس الرياضية العصرية ومجموعة من المنتجات العضوية في سوق «اتصالات إم أو تي بي». وتعكس هذه العلامة ثقافة دولة الإمارات، حيث إن كلمة بيروكي مستلهمة من الكلمة العربية «البركة». وتعقيباً على مشاركتها، قالت مريم ألطاف، مؤسسة هذه العلامة التجارية:

«نفخر بأن علامتنا التجارية مرتبطة بالثقافة الثرية للمنطقة وأصالتها العريقة، تماماً مثل اتصالات، الشركة الرائدة والعريقة في الإمارات». وأضافت: «عندما رأينا التعاون القائم والمثمر بين اتصالات وإم أو تي بي، أدركنا أهمية وجود رؤية مشتركة وأن الشراكة ستؤدي إلى تعاون ناجح.

وتجسد اتصالات، من خلال نجاحها منذ سنوات طويلة في دولة الإمارات، روح الالتزام والتفاني وثقافة التميز والابتكار، وهذا ما تسعى بيروكي للقيام به من خلال دمج هذه الفلسفة في هويتها المؤسسية. كما تهدف بيروكي، بالتعاون مع اتصالات، إلى استعراض الانسجام المتبادل بين التقاليد والثقافة من جهة والتقدم من جهة أخرى في دولة الإمارات».

وأشارت مريم إلى أن كون علامتها التجارية جزءاً من سوق «اتصالات أم أو تي بي» يعني أنها ستصل إلى شبكة واسعة من المتعاملين المهتمين بمجال الأزياء والأحذية، مشيرة إلى أن مجتمع «اتصالات إم أو تي بي» من عشاق الموضة يمكن بيروكي من تقديم منتجاتها الفريدة من الملابس والأحذية الرياضية وبناء قاعدة كبيرة من المتعاملين لعلامتها التجارية. واختتمت بقولها:

«توفر لنا مشاركة بيروكي في سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصاً لا حصر لها على صعيد التطور وتعزيز مكانة علامتنا التجارية، والوصول إلى قاعدة أكبر من الأفراد وعشاق الموضة المهتمين بالجودة وأحدث تصاميم الأزياء».



«كاهو»



وتعتبر «كاهو» من العلامات التجارية المحلية المتخصصة في الملابس المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وتتبنى سلوكيات وقيماً أخلاقية في عملياتها وعلاقاتها. وتعليقاً على مشاركتها في السوق، قال آندي كاهو شيونغ مؤسس العلامة التجارية: «تمثل شراكتنا مع سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصة جديدة لعرض منتجاتنا أمام جمهور أوسع في سوق الإمارات.

ولأن علامتنا التجارية متجذرة في دولة الإمارات، فإننا نفخر بصنع منتجاتنا محلياً ودعم الأعمال التجارية الأخرى في المنطقة. تعكس إنجازاتنا روح التفاني تجاه مجتمعنا، ونعتز ونفخر بأننا علامة تجارية محلية».

وتعتبر الاستدامة من الركائز الرئيسية لعلامة كاهو والتي تتوافق مع تبني نمط حياة أكثر إيجابية. وقال كاهو: «نعمل على توفير ملابس مريحة وأنيقة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة مع تبني سلوكيات وقيم أخلاقية في عملياتنا التشغيلية، ما يساعدنا على الحفاظ على كوكبنا، ويساهم أيضاً في تعزيز الوعي وعيش نمط حياة أكثر إيجابية».

وأشارت الأم وابنتها اللتان أطلقتا العلامة التجارية الناشئة «راي ذا ليبل» إنهما كانتا حريصتين على المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» من أجل تعزيز ظهور علامتهما التجارية لشريحة أكبر من المجتمع المحلي، حيث سيتم إطلاق تشكيلة منتجات جديدة خلال فعاليات السوق. وتعليقاً على المشاركة، قالت غالية غرباوي، الشريكة المؤسسة للعلامة التجارية:

«نسعى من خلال مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» لتعزيز حضور علامتنا التجارية في المجتمع المحلي. ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه الفعالية المميزة والمشهورة». وتحرص «راي ذا ليبل» على تعزيز الاستدامة من خلال استخدام تقنية الطباعة باستخدام القوالب، وهي تقنية صديقة للبيئة تخفف من الأثر البيئي باستخدام أصباغ طبيعية وتقليل استهلاك المياه.



«بلي آيوير»

وتشارك العلامة التجارية «بلي آيوير» (Pliê Eyewear) أيضاً في سوق «اتصالات إم أو تي بي»، حيث تقدم منتجات مبتكرة ومستدامة. وقالت جوسي ماشادو، الرئيسة التنفيذية للشركة: «يمثل السوق فرصة للتواصل مع جمهور متنوع.

ما يميز بلي آيوير هو توفير تجربة فاخرة ومستدامة بأسعار معقولة، تعكس الشغف البرازيلي بالأزياء والاستدامة والتنوع. وبفضل دعم السوق للعلامات التجارية الناشئة، فإننا مستعدون لننقل هذه الرسالة للنساء من جميع الثقافات».

ونظراً لأن سوق «اتصالات إم أو تي بي» يركز على العلامات التجارية التي تستهدف الشباب، فمن المتوقع أن يستضيف السوق شريحة واسعة من جيل الشباب من سكان دولة الإمارات وزوارها.



«ناينتيز ميموريز»

وتشارك في هذه الدورة العلامة التجارية «ناينتيز ميموريز» (90s Memories) والتي تركز على ثقافة الثمانينيات والتسعينيات، وتأخذ عملاءها في رحلة عبر الماضي من خلال ملابس فاخرة وصيحات موضة تحمل جميعها صوراً ورسومات لشخصيات مشهورة من عالم الرسوم المتحركة. وبهذه المناسبة، قال المؤسس: «تهدف مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» إلى تعريف الزوار بعلامتنا التجارية وترسيخ مكانتها لدى أفراد جيلنا».

المزيد من المفاجآت في سوق «اتصالات إم أو تي بي»

إضافة إلى تجارب التسوق، تتضمن فعاليات سوق «اتصالات إم أو تي بي» العديد من العروض الترفيهية الحية، والحفلات الموسيقية، والمسابقات، وأنشطة الأطفال التي ستجعل الزوار يعيشون أجواءً من الفرح والبهجة طوال اليوم.



ودعا سوق «اتصالات إم أو تي بي» ألا تفوتوا فعالية «عالم الجيل زد الإماراتي» (Emarat Gen-Z Bubble)، حيث تتضمن خلفية تعكس الماضي الجميل مع أجهزة توزيع البنزين القديمة الخاصة بمحطات الوقود.

كما يمكنكم أن تعيشوا تجربة ترفيهية رائعة في عالم الإنترنت مع «جيمرز هب» (Gamers Hub) في منطقة الألعاب الإلكترونية. ولمحبي الفن، يمكنكم مشاهدة أجمل العروض لمواهب فنية مميزة ضمن فعاليات «نغمات دبي» وذلك يوم 6 يناير 2024 في التاج، وأقوى عروض الدي جي اليومية. أما عشاق كرة السلة، فتنتظرهم أجواء رياضية مميزة في «إمارات سلام جام» (SlamJam Half-Court Basketball).

أما الأطفال، فهم على موعد مع فعالية «وايلد بينت» (Wild Paint) حيث سيقوم مجموعة من الفنانين المبدعين برسم أجمل الرسومات على وجوه الأطفال مثل الحيوانات، والشخصيات المشهورة، وشخصيات القصص الخيالية. أما عشاق العروض الترفيهية، فيمكنهم مشاهدة أفضل المواهب والحركات في مسابقة «معركة الرقص» (Dance Battle) يومي 13 و 14 يناير 2024. ولا تفوتوا «مسابقة موسيقى الراب» التي ستقام في 11 يناير 2024، حيث سيتنافس فنانو الراب وجهاً لوجه لتقديم أفضل الكلمات ومهارات الارتجال في معركة الهيب هوب هذه.



ولجميع عاشقات المكياج، يمكنكن عيش تجربة «فنتي بيوتي درايڤ إن» في سوق «اتصالات إم أو تي بي» للحصول على أحدث المنتجات وكريم الأساس المناسب للون بشرتكن والتعرف على الإصدارات القادمة من مستحضرات تجميل العلامة التجارية العالمية «فنتي بيوتي» التي أطلقتها النجمة ريهانا، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فنتي بيوتي.



ويشارك في المهرجان مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تتنوع ما بين عربات الطعام والمنافذ المؤقتة التي توفر أجواءً مميزة طوال اليوم، ومنها «كازا بونس» (Casa Pons)، «كلوب موتشي» (Club Mochi)، «دايناميتوز» (Dynamitoz)، «فريتز» (Fritz)، «ماماسيتا» (Mamacita)، «مامافري» (Mamafri)، «ماما راما»Mama Rama))، «نوت سو جيلتي» (Not So Guilty)، «أودوز برجرز» (Oddo's Burgers)، «رير» (Rare)،«روزا تاي» (Rosa's Thai)، «سمايز آند دريم» (SMiZE & DREAM)، «ستريتري» (Streetery)، «تايجر شوجر» (Tiger Sugar)، «فيتناميز فوديز» (Vietnamese Foodies)، إضافة إلى مقهى «إيردك»(IRDK).

ويستقبل سوق «اتصالات إم أو تي بي» زواره من الإثنين حتى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً، وأيام الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل، وأيام السبت والأحد من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من &e، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».