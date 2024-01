سوق اتصالات إم أو تي بييوفر أفضل العلامات التجارية المحلية

يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي»، المفضل لدى الجميع في دورته الحادية عشرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، فرصة مميزة لسكان دبي وزوارها لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة ومفاهيم الطهي المبتكرة. ويعتبر السوق أيضاً منصة مهمة تدعم المواهب الناشئة والمصممين وتجار التجزئة في المنطقة، والخيار المثالي للأعمال والعلامات التجارية المحلية الناشئة للانطلاق.

ويعد السوق من الفعاليات السنوية المميزة في المهرجان والتي تشهد تطوراً عاماً بعد عام. يفتح السوق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من اليوم (5 يناير) ويستمر حتى 14 يناير 2024. وقد تطورت فكرة السوق منذ إطلاقه في مهرجان دبي للتسوق قبل 11 عاماً ليصبح أكبر وأفضل مع كل دورة.

تبلغ مساحة السوق هذا العام 17800 متر مربع ويستضيفه حي دبي للتصميم، الوجهة المفضلة للمبدعين والمصممين في دبي، في موقع مثالي للعلامات التجارية يحفزهم على تقديم تجارب فريدة من نوعها تتضمن أنشطة التسوق المميزة ومنافذ المأكولات والأطعمة اللذيذة والفعاليات والعروض الحية.

يهدف سوق «اتصالات إم أو تي بي» إلى توفير منصة مميزة للشباب لاستكشاف تجارب وعروض لا مثيل لها، مثل صيحات الموضة المفضلة من الماضي، والمنتجات المنزلية المصنوعة يدوياً، وتصاميم الأزياء ذات الإصدارات المحدودة والمجوهرات العصرية المصنوعة يدوياً التي يمكن للزوار استكشافها والحصول عليها.

ويعتبر اختيار البائعين بدقة السبب الرئيسي في نجاح سوق «اتصالات إم أو تي بي»، حيث يتم الموافقة عليهم بعد دراسة دقيقة، وذلك بهدف أن يقدم البائعون تجارب فريدة للزوار مع تسليط الضوء أيضاً على المواهب الناشئة في المنطقة، خاصة المصممين الشباب والشركات الناشئة. ويمكن للعلامات التجارية التي مر على إنشائها أربع سنوات أو أقل المشاركة في السوق.

كما تتغير العلامات التجارية التي يتم اختيارها في كل دورة، بحيث يبقى السوق دائماً مركزاً لدعم الشركات الجديدة، ما يسهم في جعل السوق وجهة فريدة للزوار والمتسوقين مع تعزيز الترابط المجتمعي من خلال الانتباه للدور المهم الذي تلعبه العلامات التجارية المحلية في تعزيز هوية دبي والمنطقة بشكل عام.

علامات تجارية ناشئة



يعتبر الدعم الذي يقدمه سوق «اتصالات إم أو تي بي» للعلامات التجارية الناشئة في دورته الحالية الأكبر من نوعه، حيث يضم مجموعة واسعة من عدة قطاعات ليوفر للزوار منتجات فريدة وعصرية مميزة، منها «ناينتينز ميموريز كلوب» (90.s Memories Club)، «ناينتينز كيدز كلوب» (90.z Kids Club)«، أدور ساند» (Adore Sand)، «النهاية» (Alnihaya)، «كليو آند كو» (Cléio & Co)، «إي 3 كيه للمجوهرات» (E3K Jewellery)، «هوريبل بير».

(Horrible Pear)، «جوكس أسايد» (Jokes Aside)، «لورك إن شروبس» (Lurk in Shrubs)، «أوديس ستوديو» (Odis Studio)، «باموك» (Pamuke)، «راي ذا ليبل» (Rai The Label)، «ريويند أباريل» (Rewind Apparel)، «سواي» (SWEY)، «ذا بيربل تاج» (The Purple Tag)، «توب فايبز» (TOPVIBES)، و «أبكمنج» (Upcoming).



وأكد أصحاب المشاريع الصغيرة على أهمية المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» وماذا تعني بالنسبة لأعمالهم، ومنها العلامة التجارية المحلية للمجوهرات «أوديس» (ODIS) بتقديم مجموعة رائعة وعصرية من المجوهرات والتي يتم إنتاجها بالكامل في استوديوهاتها في أبوظبي باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.



«أوديس»

وتعقيباً على مشاركة أوديس في السوق، قالت أندريا أندريس، مؤسسة العلامة التجارية «أوديس»: «بصفتنا شركة ناشئة، نثمن في أوديس مثل هذه الفرص التي تمكننا من إبراز علامتنا التجارية وعرض منتجاتنا. وتتوافق مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» مع هدفنا في أن نرسخ مكانتنا كعلامة تجارية ناشئة في قطاع المجوهرات، ما يجعل السوق منصة مثالية بالنسبة لنا.

وتعتبر الفعاليات المميزة مثل سوق «اتصالات إم أو تي بي» أحداثاً ومناسبات مهمة، حيث توفر منصة للعلامات التجارية المحلية والصغيرة، وتساهم في تعزيز التواصل ودعم الشركات مثل علامتنا التجارية. إن اختيار شراء منتجات العلامات التجارية المحلية يعكس دعماً قوياً للحرفيين المحليين ويعزز الإبداع في المجتمع المحلي، كما أن تركيز المهرجان على العلامات التجارية الإقليمية يعزز هذا التأثير».

كليو آند كو

من جهتها، قالت ندى عرويدي من شركة «كليو آند كو»، العلامة التجارية الجديدة المتخصصة في عالم الأزياء والتي تم إطلاقها في دبي:

«تعد المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصة رائعة لعرض منتجاتنا وتعزيز التواصل المباشر مع عملائنا. ونتطلع للتعاون مع مهرجان دبي للتسوق ومشاركتنا في هذا السوق، ونعتقد أن هذه الشراكة ستعزز تواصلنا مع العملاء لنقدم لهم تجربة لا تنسى. ورغم أن علامتنا التجارية جديدة في السوق، فإنها حظيت بتفاعل كبير من جانب الزوار، حيث تساهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز حضور علامتنا التجارية بشكل أكبر».

أدور ساند

وتعتبر شركة «أدور ساند» المتخصصة في صنع الشموع النباتية من الشركات الجديدة المتحمسة للمشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي». وفي معرض حديثها عن المشاركة، قالت آنا نيكولايفا، مؤسسة العلامة التجارية: «تعتبر مشاركتنا في هذه الفعالية الاستثنائية أمراً رائعاً.

فاعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع المحلي فرصة ومصدر فخر كبير. تأسست علامة أدور ساند التجارية لتعكس الجمال الطبيعي والسكينة التي تتميز بها أجواء الإمارات العربية المتحدة وصحاريها. وتوفر منتجاتنا للزوار فرصة حقيقية لعيش جوهر الحياة المحلية وروعتها، بدءاً من الشمع المستوحى من الصحراء إلى المشاعل التي تبقى لفترة طويلة وتعكس أجواء الخيم البدوية والحياة في الماضي».

«بيروكي»

ومن جهة أخرى، تأسست العلامة التجارية الرياضية الفاخرة «بيروكي» في دولة الإمارات، وتقدم تشكيلة رائعة من المستلزمات اليومية عالية الجودة والملابس الرياضية العصرية ومجموعة من المنتجات العضوية في سوق «اتصالات إم أو تي بي». وتعكس هذه العلامة ثقافة دولة الإمارات، حيث إن كلمة بيروكي مستلهمة من الكلمة العربية «البركة». وتعقيباً على مشاركتها، قالت مريم ألطاف، مؤسسة هذه العلامة التجارية:

«نفخر بأن علامتنا التجارية مرتبطة بالثقافة الثرية للمنطقة وأصالتها العريقة، تماماً مثل اتصالات، الشركة الرائدة والعريقة في الإمارات». وأضافت: «عندما رأينا التعاون القائم والمثمر بين اتصالات وإم أو تي بي، أدركنا أهمية وجود رؤية مشتركة وأن الشراكة ستؤدي إلى تعاون ناجح.

وتجسد اتصالات، من خلال نجاحها منذ سنوات طويلة في دولة الإمارات، روح الالتزام والتفاني وثقافة التميز والابتكار، وهذا ما تسعى بيروكي للقيام به من خلال دمج هذه الفلسفة في هويتها المؤسسية. كما تهدف بيروكي، بالتعاون مع اتصالات، إلى استعراض الانسجام المتبادل بين التقاليد والثقافة من جهة والتقدم من جهة أخرى في دولة الإمارات».

وأشارت مريم إلى أن كون علامتها التجارية جزءاً من سوق «اتصالات أم أو تي بي» يعني أنها ستصل إلى شبكة واسعة من المتعاملين المهتمين بمجال الأزياء والأحذية، مشيرة إلى أن مجتمع «اتصالات إم أو تي بي» من عشاق الموضة يمكن بيروكي من تقديم منتجاتها الفريدة من الملابس والأحذية الرياضية وبناء قاعدة كبيرة من المتعاملين لعلامتها التجارية. واختتمت بقولها:

«توفر لنا مشاركة بيروكي في سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصاً لا حصر لها على صعيد التطور وتعزيز مكانة علامتنا التجارية، والوصول إلى قاعدة أكبر من الأفراد وعشاق الموضة المهتمين بالجودة وأحدث تصاميم الأزياء».



«كاهو»



وتعتبر «كاهو» من العلامات التجارية المحلية المتخصصة في الملابس المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وتتبنى سلوكيات وقيماً أخلاقية في عملياتها وعلاقاتها. وتعليقاً على مشاركتها في السوق، قال آندي كاهو شيونغ مؤسس العلامة التجارية: «تمثل شراكتنا مع سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصة جديدة لعرض منتجاتنا أمام جمهور أوسع في سوق الإمارات.

ولأن علامتنا التجارية متجذرة في دولة الإمارات، فإننا نفخر بصنع منتجاتنا محلياً ودعم الأعمال التجارية الأخرى في المنطقة. تعكس إنجازاتنا روح التفاني تجاه مجتمعنا، ونعتز ونفخر بأننا علامة تجارية محلية».

وتعتبر الاستدامة من الركائز الرئيسية لعلامة كاهو والتي تتوافق مع تبني نمط حياة أكثر إيجابية. وقال كاهو: «نعمل على توفير ملابس مريحة وأنيقة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة مع تبني سلوكيات وقيم أخلاقية في عملياتنا التشغيلية، ما يساعدنا على الحفاظ على كوكبنا، ويساهم أيضاً في تعزيز الوعي وعيش نمط حياة أكثر إيجابية».

وأشارت الأم وابنتها اللتان أطلقتا العلامة التجارية الناشئة «راي ذا ليبل» إنهما كانتا حريصتين على المشاركة في سوق «اتصالات إم أو تي بي» من أجل تعزيز ظهور علامتهما التجارية لشريحة أكبر من المجتمع المحلي، حيث سيتم إطلاق تشكيلة منتجات جديدة خلال فعاليات السوق. وتعليقاً على المشاركة، قالت غالية غرباوي، الشريكة المؤسسة للعلامة التجارية:

«نسعى من خلال مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» لتعزيز حضور علامتنا التجارية في المجتمع المحلي. ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه الفعالية المميزة والمشهورة». وتحرص «راي ذا ليبل» على تعزيز الاستدامة من خلال استخدام تقنية الطباعة باستخدام القوالب، وهي تقنية صديقة للبيئة تخفف من الأثر البيئي باستخدام أصباغ طبيعية وتقليل استهلاك المياه.



«بلي آيوير»

وتشارك العلامة التجارية «بلي آيوير» (Pliê Eyewear) أيضاً في سوق «اتصالات إم أو تي بي»، حيث تقدم منتجات مبتكرة ومستدامة. وقالت جوسي ماشادو، الرئيسة التنفيذية للشركة: «يمثل السوق فرصة للتواصل مع جمهور متنوع.

ما يميز بلي آيوير هو توفير تجربة فاخرة ومستدامة بأسعار معقولة، تعكس الشغف البرازيلي بالأزياء والاستدامة والتنوع. وبفضل دعم السوق للعلامات التجارية الناشئة، فإننا مستعدون لننقل هذه الرسالة للنساء من جميع الثقافات».

ونظراً لأن سوق «اتصالات إم أو تي بي» يركز على العلامات التجارية التي تستهدف الشباب، فمن المتوقع أن يستضيف السوق شريحة واسعة من جيل الشباب من سكان دولة الإمارات وزوارها.



«ناينتيز ميموريز»

وتشارك في هذه الدورة العلامة التجارية «ناينتيز ميموريز» (90s Memories) والتي تركز على ثقافة الثمانينيات والتسعينيات، وتأخذ عملاءها في رحلة عبر الماضي من خلال ملابس فاخرة وصيحات موضة تحمل جميعها صوراً ورسومات لشخصيات مشهورة من عالم الرسوم المتحركة. وبهذه المناسبة، قال المؤسس: «تهدف مشاركتنا في سوق «اتصالات إم أو تي بي» إلى تعريف الزوار بعلامتنا التجارية وترسيخ مكانتها لدى أفراد جيلنا».

المزيد من المفاجآت في سوق «اتصالات إم أو تي بي»

إضافة إلى تجارب التسوق، تتضمن فعاليات سوق «اتصالات إم أو تي بي» العديد من العروض الترفيهية الحية، والحفلات الموسيقية، والمسابقات، وأنشطة الأطفال التي ستجعل الزوار يعيشون أجواءً من الفرح والبهجة طوال اليوم.



ودعا سوق «اتصالات إم أو تي بي» ألا تفوتوا فعالية «عالم الجيل زد الإماراتي» (Emarat Gen-Z Bubble)، حيث تتضمن خلفية تعكس الماضي الجميل مع أجهزة توزيع البنزين القديمة الخاصة بمحطات الوقود.

كما يمكنكم أن تعيشوا تجربة ترفيهية رائعة في عالم الإنترنت مع «جيمرز هب» (Gamers Hub) في منطقة الألعاب الإلكترونية. ولمحبي الفن، يمكنكم مشاهدة أجمل العروض لمواهب فنية مميزة ضمن فعاليات «نغمات دبي» وذلك يوم 6 يناير 2024 في التاج، وأقوى عروض الدي جي اليومية. أما عشاق كرة السلة، فتنتظرهم أجواء رياضية مميزة في «إمارات سلام جام» (SlamJam Half-Court Basketball).

أما الأطفال، فهم على موعد مع فعالية «وايلد بينت» (Wild Paint) حيث سيقوم مجموعة من الفنانين المبدعين برسم أجمل الرسومات على وجوه الأطفال مثل الحيوانات، والشخصيات المشهورة، وشخصيات القصص الخيالية. أما عشاق العروض الترفيهية، فيمكنهم مشاهدة أفضل المواهب والحركات في مسابقة «معركة الرقص» (Dance Battle) يومي 13 و 14 يناير 2024. ولا تفوتوا «مسابقة موسيقى الراب» التي ستقام في 11 يناير 2024، حيث سيتنافس فنانو الراب وجهاً لوجه لتقديم أفضل الكلمات ومهارات الارتجال في معركة الهيب هوب هذه.



ولجميع عاشقات المكياج، يمكنكن عيش تجربة «فنتي بيوتي درايڤ إن» في سوق «اتصالات إم أو تي بي» للحصول على أحدث المنتجات وكريم الأساس المناسب للون بشرتكن والتعرف على الإصدارات القادمة من مستحضرات تجميل العلامة التجارية العالمية «فنتي بيوتي» التي أطلقتها النجمة ريهانا، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فنتي بيوتي.



ويشارك في المهرجان مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تتنوع ما بين عربات الطعام والمنافذ المؤقتة التي توفر أجواءً مميزة طوال اليوم، ومنها «كازا بونس» (Casa Pons)، «كلوب موتشي» (Club Mochi)، «دايناميتوز» (Dynamitoz)، «فريتز» (Fritz)، «ماماسيتا» (Mamacita)، «مامافري» (Mamafri)، «ماما راما»Mama Rama))، «نوت سو جيلتي» (Not So Guilty)، «أودوز برجرز» (Oddo's Burgers)، «رير» (Rare)،«روزا تاي» (Rosa's Thai)، «سمايز آند دريم» (SMiZE & DREAM)، «ستريتري» (Streetery)، «تايجر شوجر» (Tiger Sugar)، «فيتناميز فوديز» (Vietnamese Foodies)، إضافة إلى مقهى «إيردك»(IRDK).

ويستقبل سوق «اتصالات إم أو تي بي» زواره من الإثنين حتى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً، وأيام الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل، وأيام السبت والأحد من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من &e، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».