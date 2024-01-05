إصدار حصري من آر إس كيو 8 في الإمارات بمناسبة الذكرى الأربعين لـ أودي سبورت

بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لـ

"أودي سبورت"، تفخر أودي أبوظبي بتقديم الإصدار المحدود من سيارة "آر إس كيو 8" الرياضية. ويتوفر هذا الإصدار الحصري للطلب بإجمالي 10 سيارات فقط في صالات العرض في أبوظبي والعين.

وتُجسد هذه النسخة الحصرية من "آر إس كيو 8" ذروة أداء وتطور "أودي سبورت على مدار 40 عاماً، حيث تتميز هذه السيارة بتصميمها وأداءها الاستثنائي، إلى جانب تفاصيل مقصورتها الداخلية الفاخرة. ويبرز مظهرها الجريء وتصميمها القوي من خلال مجموعة متنوعة من ألوان الطلاء المميزة، بما في ذلك رمادي ناردو، وأسود ميثوس، ورمادي دايتونا، وأبيض جلاسير، مع لمسات أنيقة من ألياف الكربون باللون الأسود وعجلات معدنية مقاس 23 بوصة.

ويرتقي تصميم المقصورة الداخلية لهذا الإصدار إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي، مع استخدام جلد فالكونا الفاخر وخياطة مميزة على شكل قرص العسل. كما توفر المجموعة الواسعة من منتجات "أودي" الحصرية، بما في ذلك التصميمات الجلدية الحصرية مع تنسيقات مختلفة من الألوان، بالإضافة إلى تصميم فرش النافذة الخلفية المخصص، مما يضفي لمسة شخصية فريدة إلى هذا الإصدار المحدود.

كما يتميز هذا الإصدار الحصري بأداء استثنائي بفضل محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني الذي يعمل بقوة 600 حصان وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثوان فقط. كما يوفر نظام التعليق الهوائي الرياضي المتطور، ونظام توجيه العجلات، والترس التفاضلي الخلفي الموجه لعزم الدوران، أداءً متفوقًا يجمع بين خفة الحركة والتحكم على جميع الطرقات.

وبمناسبة إطلاق الإصدار الحصري، قال سكوت شيرز، مدير عام "أودي أبوظبي": يُعد هذا الإصدار الحصري تكريمًا لتراث "أودي سبورت" العريق، الذي امتد على مدار 40 عامًا. فقد أسرت "أودي سبورت" أجيالًا من عشاق رياضة السيارات بابتكاراتها الرائدة ونجاحها الفريد على أشهر حلبات السباق العالمية. وأضاف: "ندعو عملائنا الكرام لزيارتنا وتجربة هذه القطعة الاستثنائية من الهندسة الألمانية المتطورة والتي أصبحت متوفرة لدينا الآن في صالات العرض.