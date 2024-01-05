الكويت ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رحبت دولة الكويت بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.