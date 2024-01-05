الفوز الأول للنشامى تحت قيادة عموته

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
حقق المنتخب الوطني الأردني ، الفوز الأول له منذ تولي المغربي الحسين عموته قيادة المنتخب خلفا لعدنان حمد.
وتغلب المنتخب الأردني مساء الجمعة على نظيره القطري في لقاء ودي أقيم في قطر ، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
وانتهى اللقاء الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الجهازين الفنيين للمنتخبين بفوز المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف.
سجل للأردن اللاعبين المحترفين في قطر يزن النعيمات و علي علوان، فيما سجل للقطريين أكرم عفيف.
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الأردني بنظيره الياباني وديا الثلاثاء المقبل قبل الدخول في معسكر النهائيات الآسيوية.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
** مشوار عموتة مع النشامى
وهذه هي المباراة الثامنة للنشامى تحت قيادة عموتة ، وحقق فيها الفوز الأول له.
ولعب النشامى بقيادة عموتة سابقا 7 مباريات ، خسر منها 5 وتعادل في مباراتين.
البداية كانت بالخسارة من النرويج 6/0 ، ثم أذربيجان 2/1 ، وايران 3/1.
ثم تعادل النشامى مع العراق 2/2 ، وطاجيكستان 1/1.
وعاد النشامى للخسارة من السعودية 2/0 ، ثم من لبنان 2/1.
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