الفوز الأول للنشامى تحت قيادة عموته

MENAFN - Khaberni) خبرني -حقق المنتخب الوطني الأردني ، الفوز الأول له منذ تولي المغربي الحسين عموته قيادة المنتخب خلفا لعدنان حمد.

وتغلب المنتخب الأردني مساء الجمعة على نظيره القطري في لقاء ودي أقيم في قطر ، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس آسيا 2023.

وانتهى اللقاء الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الجهازين الفنيين للمنتخبين بفوز المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف.

سجل للأردن اللاعبين المحترفين في قطر يزن النعيمات و علي علوان، فيما سجل للقطريين أكرم عفيف.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الأردني بنظيره الياباني وديا الثلاثاء المقبل قبل الدخول في معسكر النهائيات الآسيوية.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.





** مشوار عموتة مع النشامى

وهذه هي المباراة الثامنة للنشامى تحت قيادة عموتة ، وحقق فيها الفوز الأول له.

ولعب النشامى بقيادة عموتة سابقا 7 مباريات ، خسر منها 5 وتعادل في مباراتين.

البداية كانت بالخسارة من النرويج 6/0 ، ثم أذربيجان 2/1 ، وايران 3/1.

ثم تعادل النشامى مع العراق 2/2 ، وطاجيكستان 1/1.

وعاد النشامى للخسارة من السعودية 2/0 ، ثم من لبنان 2/1.