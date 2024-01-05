منح الضبطية القضائية لـ 11 موظفا وموظفة في قطاع التعاون بـ الشؤون

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشؤون.
وجاء في القرار: يمنح التالية أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2023 والقرارات المنفذة له، وهم:
عبدالله المسعود، ناصر الخرشان، ماجد النجدي، عذاري الشمري، يعقوب حمزة، ميثم فاضل، عبدالكريم محمد، عبدالله باقر، حسين حسن، نصار المطيري، ومشعل العازمي.
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