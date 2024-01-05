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منح الضبطية القضائية لـ 11 موظفا وموظفة في قطاع التعاون بـ الشؤون

1/5/2024 2:46:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشؤون.
وجاء في القرار: يمنح التالية أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2023 والقرارات المنفذة له، وهم:
عبدالله المسعود، ناصر الخرشان، ماجد النجدي، عذاري الشمري، يعقوب حمزة، ميثم فاضل، عبدالكريم محمد، عبدالله باقر، حسين حسن، نصار المطيري، ومشعل العازمي.

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