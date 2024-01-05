هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الثانية من مهرجان الكتاب والقراء في خميس مشيط

MENAFN - Al-Anbaa) أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، النسخة الثانية من "مهرجان الكُتّاب والقُرّاء" بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة خميس مشيط، ويمتد حتى الأربعاء 10 يناير، ويُعد باكورة أنشطة مبادرة "معارض الكتاب" - إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة - للعام الحالي 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان, أن المهرجان يأتي انطلاقاً من رؤية الهيئة في صناعة ثروة أدبية متجددة، ويُمثّل حدثاً ثقافياً مهماً يحتفي بالثقافة والأدب العربي والعالمي، ويثري المشهد الثقافي، ويتيح فرصة للجمهور للاطلاع على التجارب الأدبية المتنوعة.

وعدّ المهرجان فرصة للتواصل والتعاون بين الأدباء والمثقفين من المملكة والعالم؛ لبحث مجالات التعاون بينهم، وتطوير مشاريع أدبية وثقافية جديدة، إضافةً إلى عرض إبداعاتهم أمام جمهورٍ شغوفٍ يتشكّل من مختلف الأطياف والأعمار.

وأعرب علوان عن تطلع هيئة الأدب والنشر والترجمة أن يُسهم المهرجان في تمكين قطاعات الأدب والثقافة والترجمة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ ليُشارك في تعزيز الوعي وانتشار الثقافة، إلى جانب إبراز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين، حيث يُعد نافذةً ثقافيةً يُطل الزائر من خلالها على الأدب عبر برنامجٍ ثقافي ثري يضمُّ باقةً من الفعاليات المتنوعة والمستحدثة.

ويأتي "مهرجان الكُتّاب والقرّاء" الذي احتضنت المنطقة الشرقية نسخته الأولى العام الماضي؛ لتعزيز المكانة الثقافية للمملكة، وفتح منافذ جديدة للإبداع والتعبير الفني، وتسعى من خلاله هيئة الأدب والنشر والترجمة إلى الاحتفاء بالكُتّاب والقرّاء بصفتهما الأكثر تأثيراً في سلسلة الإنتاج الثقافي والحضاري

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