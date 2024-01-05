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الشؤون تعدل اسم اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية

1/5/2024 2:46:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2023 بشأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، حيث نص القرار في مادته الأولى على: يعدل اسم الاتحاد «اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية» ليصبح «اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات»، ونصت المادة الثانية من القرار على إصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات المرفق بهذا القرار.

على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

MENAFN05012024000130011022ID1107689294

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