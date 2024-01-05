الشؤون تعدل اسم اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2023 بشأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، حيث نص القرار في مادته الأولى على: يعدل اسم الاتحاد «اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية» ليصبح «اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات»، ونصت المادة الثانية من القرار على إصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات المرفق بهذا القرار.
على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
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