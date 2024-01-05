الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

MENAFN - Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة عن إشادتها بالجهود الديبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

وأكدت الوزارة في بيان لها دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مشددة على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.