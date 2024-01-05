الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة عن إشادتها بالجهود الديبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وأكدت الوزارة في بيان لها دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مشددة على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.
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