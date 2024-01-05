الولايات المتحدة تهنئ محمد الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء



ماثيو ميلر: محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة وداعم للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت جيك سوليفان: شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبنا

هنأت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة الشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحافي: إن وزارة الخارجية الأميركية ترحب بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت.

وأضاف المتحدث: إن «الشيخ د.محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت، حيث سبق أن شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية».

وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد، «فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

من جهته، قدم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ د.محمد الصباح، مضيفا أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وقال سوليفان: إن «الكويت حليف رئيس للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والشعبية».

وأكد في البيان أن «شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا».