يونيسيف: نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضى

MENAFN - Youm7) قال عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف، إن نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أننا نعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه أطلقنا تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينهم، لافتا إلى أن تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفا مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه

وتابع أن

335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، مؤكدا أن 1.1 مليون طفل في غزة تدهورت أوضاعهم خلال الـ 90 يوما الماضية.



