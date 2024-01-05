يونيسيف: نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضى

(MENAFN
- Youm7) قال عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف، إن نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أننا نعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال.
وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه أطلقنا تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينهم، لافتا إلى أن تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفا مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه
وتابع أن
335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، مؤكدا أن 1.1 مليون طفل في غزة تدهورت أوضاعهم خلال الـ 90 يوما الماضية.
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