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البرهان من ولاية البحر الأحمر: سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى أو ننتهى

1/5/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إننا سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى أو ننتهى.



وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني من ولاية البحر الأحمر خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن
السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين وهو أمر غير مقبول ولا قيمة له، وسنقاتل ميليشيات الدعم السريع.












MENAFN05012024000132011024ID1107689261

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