البرهان من ولاية البحر الأحمر: سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى أو ننتهى

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إننا سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى أو ننتهى.
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني من ولاية البحر الأحمر خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن
السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين وهو أمر غير مقبول ولا قيمة له، وسنقاتل ميليشيات الدعم السريع.
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