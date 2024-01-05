المُقاومة الفلسطينية بغزة تدعو عائلات الأسرى الإسرائيليين لعدم الوثوق بـ نتنياهو

MENAFN - Youm7) وجهت فصائل المُقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم /الجمعة/، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين هم فى قبضة المقاومة بقطاع غزة، تُحذر فيها المجتمع الإسرائيلى من خطورة الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وحملت المشاهد، التى بثتها الفصائل عنوان "إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا"، وقالت فى رسالتها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، وأعادت المشاهد للمجتمع الإسرائيلى قصة شقيق نتنياهو (يوناتان)، الذى قُتل فى مُحاولة لتحرير الأسرى.

ونوه الفيديو إلى أنّ نتنياهو يقول لعائلات الأسرى بشكل واضح: "ذوقوا ما ذقت بموت أخي".



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدّى العدوان المُستمر للاحتلال، إلى دمار هائل فى البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويشير آخر إحصاء منشور من قبل وزارة الصحة فى قطاع غزة إلى استشهاد 22 ألفا و600 شخص، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.







