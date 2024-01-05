Saturday, 06 January 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 71% من الفلسطينيين فى غزة يعانون الجوع

1/5/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع نسبة الضحايا إلى 90%.



وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال دمر البنى التحتية في غزة، ومحا أحياء كاملة من القطاع، مؤكدا أن الاحتلال يقصف مربعات سكنية كاملة ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة.



وتابع أن 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية، مضيفا أن عشرات المرضى ينزفون في منازلهم و8 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.












MENAFN05012024000132011024ID1107689256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث