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نائب بالبرلمان اللبناني: الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة

1/5/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، إن الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تريد مبررا لتوسيع عدوانها على لبنان أو فلسطين.

وأشار النائب في البرلمان اللبناني، إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.








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