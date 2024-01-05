حصاد الوزارات.. الصحة: تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

(MENAFN
- Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين
وزارة التعليم العالى تُغلق 4 كيانات تعليمية وهمية فى الإسماعيلية
وزارة الزراعة: 40 مليار جنيه تكلفة دعم لمنظومة الأسمدة خلال 3 سنوات
وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا
رئيس جامعة القاهرة: ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع
الزراعة:الرقعة الزراعية زادت بعهد الرئيس السيسي عبر استصلاح 3.5 مليون فدان
الصحة: عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ 2 مليون و44 ألف مولود
الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية
وزير الزراعة: إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء
التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين وإنتاج 7 آلاف طن سكر
وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا
الصحة: تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية الوراثى بنسبة 94%
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