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حصاد الوزارات.. الصحة: تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

1/5/2024 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

وزارة التعليم العالى تُغلق 4 كيانات تعليمية وهمية فى الإسماعيلية

‫ وزارة الزراعة: 40 مليار جنيه تكلفة دعم لمنظومة الأسمدة خلال 3 سنوات

وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا

رئيس جامعة القاهرة: ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع

الزراعة:الرقعة الزراعية زادت بعهد الرئيس السيسي عبر استصلاح 3.5 مليون فدان

الصحة: عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ 2 مليون و44 ألف مولود

الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية

‫وزير الزراعة: إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء

التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين وإنتاج 7 آلاف طن سكر

وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا

الصحة: تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية الوراثى بنسبة 94%








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