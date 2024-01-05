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رئيس البريد يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

1/5/2024 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبري ، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال الدكتور شريف فاروق - في برقية التهنئة - "يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.












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