Saturday, 06 January 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم السابع: الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

1/5/2024 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد فى كنيسة قصر الدوبارة.. و"زكى": نعيش فرحة الميلاد وسط الأزمات العالمية.


واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..


ـ الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد فى كنيسة قصر الدوبارة.. و"زكى": نعيش فرحة الميلاد وسط الأزمات العالمية


ـ أندريه زكى: الشعب ضرب أروع الأمثلة فى الديمقراطية والوعى الوطنى خلال الانتخابات الرئاسية.. ونقف خلف الدولة للدفاع عن القضية الفلسطينية


ـ الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى حوار خاص لـ "اليوم السابع": قانون بناء الكنائس يعزز مفهوم المواطنة


ـ «التموين» تكثف الرقابة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع


ـ بدء توريد 100 ألف طن قصب وإنتاج 7 آلاف طن سكر


ـ 40 مليار جنيه تكلفة دعم منظومة الأسمدة


ـ إشادة دولية بنجاح مصر فى القضاء على «فيروس سى»


ـ منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة تنزانيا


ـ «الإنتاج الإعلامى» تفتح أبوابها لتصوير الأفلام الأجنبية.. خصم 20 % على قيمة مصروفات التصوير خارج المدينة و30 % داخلها


ـ
الأرقام توثق جرائم الاحتلال فى غزة.. 1876
مجزرة ضد الفلسطينيين 30 ألف شهيد ومفقود













MENAFN05012024000132011024ID1107689251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث