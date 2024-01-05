اليوم السابع: الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

MENAFN - Youm7) تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد فى كنيسة قصر الدوبارة.. و"زكى": نعيش فرحة الميلاد وسط الأزمات العالمية.





واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..





ـ الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد فى كنيسة قصر الدوبارة.. و"زكى": نعيش فرحة الميلاد وسط الأزمات العالمية





ـ أندريه زكى: الشعب ضرب أروع الأمثلة فى الديمقراطية والوعى الوطنى خلال الانتخابات الرئاسية.. ونقف خلف الدولة للدفاع عن القضية الفلسطينية





ـ الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى حوار خاص لـ "اليوم السابع": قانون بناء الكنائس يعزز مفهوم المواطنة





ـ «التموين» تكثف الرقابة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع





ـ بدء توريد 100 ألف طن قصب وإنتاج 7 آلاف طن سكر





ـ 40 مليار جنيه تكلفة دعم منظومة الأسمدة





ـ إشادة دولية بنجاح مصر فى القضاء على «فيروس سى»





ـ منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة تنزانيا





ـ «الإنتاج الإعلامى» تفتح أبوابها لتصوير الأفلام الأجنبية.. خصم 20 % على قيمة مصروفات التصوير خارج المدينة و30 % داخلها





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الأرقام توثق جرائم الاحتلال فى غزة.. 1876

مجزرة ضد الفلسطينيين 30 ألف شهيد ومفقود







