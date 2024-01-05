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وزيرة البيئة: قيمة أضرار تسريبات السفن ومنصات البترول تجاوزت 9 ملايين جنيه

1/5/2024 2:39:12 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن عام 2023 شهد الكثير من الجهود من اجل تحسين نوعية المياه ومنها المناطق الساحلية والبحيرات، وتم المشاركة فى تقدير قيمة الأضرارالبيئية للتلوث البحرى الناجم عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته ملايين و612 ألف جنيه مصرى، كما تم متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، ضمن
تنفيذ دراسة إعادة الاتزان البيئي لها، كما تم دراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من من احدى الشركات البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة.



وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة، أنه تم خلال هذا العام إعلان استضافة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)، إضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، حيث تم دمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية .



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى المشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية، الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023، كما تم إعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الإلزامية، تلك الصادرة عن اتفاقية "ماربول" وتم إرسالها الي قطاع النقل البحري، إضافة إلى المشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية، والتحول نحو اقتصاد أزرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن.












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