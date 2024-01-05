ماكرون يترأس مراسم تأبين جاك ديلور رمز توحيد أوروبا

MENAFN - Youm7) ترأس الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ حفل تأبين تكريما لرئيس المفوضية الأوروبية الأسبق الراحل جاك ديلور الذى وافته المنية فى 27 ديسمبر الماضي، والذى يعد مهندس أوروبا الموحدة وأحد الآباء المؤسسين للمشروع التاريخى للعملة الموحدة (اليورو).



وخلال حفل التكريم الوطنى الفرنسي، أثنى ماكرون على مسيرة جاك ديلور الذى لم يكل أبدا من التصالح وإيجاد البدائل وبناء الجسور.



وأشاد ماكرون بالمسار الذى انتهجه ديلور، باعتباره شخصا قام "بتصالح فرنسا مع أوروبا ومع مستقبلها"، مضيفا أن جاك ديلور تولى رئاسة المفوضية الأوروبية و"تولى مصير القارة بأكملها، فقد أسهم فى رسم وجه أوروبا خطا تلو الآخر".