زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يصنع خصوم وهمية وحكومته كارثية

MENAFN - Youm7) شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً حاداً علي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، واصفاً الحكومة بـ"الكارثة الوطنية".





وفي مقال بصحيفة جيروزاليم بوست ، علق لابيد علي رفض نتنياهو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية ساخراً ، وقال إن أحداً في إسرائيل لم يقدم مثل هذا الاقتراح بالأساس ، وتابع : لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.. وإعلان نتنياهو منع نقل السيطرة فى غزة إلى محمود عباس كان هزليا وقد اصطنع نتنياهو خصما خياليا".





وأوضح لابيد أن لدى إسرائيل جيشا متمكنا وحكومة ضعيفة بائسة، وذلك على خلفية الصراع الحاصل بين أفراد المجلس الوزارى المصغر بسبب تشكيل فريق للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر.





وانتقد لبيد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها انحدار جديد غير مسبوق، قائلا إن وزراء يحاولون إهانة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئا، مضيفا أن هذه ليست حكومة بل "كارثة وطنية".





وأضاف لابيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يؤيد الإرهاب ولم يخدم في الجيش يهاجم شاول موفاز، القائد الجدير والبطل في إسرائيل، وفق قوله.



