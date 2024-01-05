الكرملين: بوتين تلقى دعوات من عشرات الدول لزيارتها فى عام 2024

MENAFN - Youm7) أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم /الجمعة/، أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يجرى مجموعة من الزيارات الخارجية فى 2024، مُُضيفة أنه تلقى دعوات من عشرات الدول تشمل البرازيل وفيتنام وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا ودول أخرى.

وذكر الكرملين، فى بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن جغرافية الزيارات الخارجية المحتملة للرئيس الروسى لا تقتصر على هذه الدول لأنه يمكن الاتفاق على أية رحلة على الفور إذا لزم الأمر.



ولم يعلن الكرملين بعد عن الزيارات المستقبلية للرئيس الروسي، لكن بوتين صرح فى وقت سابق بأنه لا يستبعد القيام بزيارات محتملة إلى دول صديقة، مردفاً: "لكننى أحاول عدم التخطيط لأى شيء حتى الآن"، بحسب قوله.





يُشار إلى أنه من المقرر هذا العام، أن تعقد قمة مجموعة العشرين (G20) فى البرازيل فى نوفمبر، وستعقد قمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) فى بيرو، كما تترأس روسيا مجموعة البريكس، وستعقد قمة هذه الجمعية فى مدينة كازان. ومن المقرر أيضًا أن تعقد قمة رابطة الدول المستقلة أيضا فى روسيا.



يُذكر أنه فى عام 2023، زار الرئيس الروسى قيرغيزستان والصين وكازاخستان وبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.