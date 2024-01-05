هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن ووزراء كبار في الحكومة: وزارة الحرب لن تدوم طويلا

(MENAFN
- Youm7) قالت هيئة البث الإسرائيلية عن ووزراء كبار في الحكومةـ إن وزراء الحرب لن يدوم طويلا، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين: نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان خلال الحرب،
مضيفا أن هناك محولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسئولية الفشل في 7 أكتوبر.
من جانب أخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن
جالانت صادق خلال زيارته مقر قيادة الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة.
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