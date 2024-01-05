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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن ووزراء كبار في الحكومة: وزارة الحرب لن تدوم طويلا

1/5/2024 2:39:08 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة البث الإسرائيلية عن ووزراء كبار في الحكومةـ إن وزراء الحرب لن يدوم طويلا، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين: نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان خلال الحرب،
مضيفا أن هناك محولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسئولية الفشل في 7 أكتوبر.

من جانب أخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن
جالانت صادق خلال زيارته مقر قيادة الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة.








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