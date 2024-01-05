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بيلد: إرهابيو داعش يصلون إلى ألمانيا تحت ستار لاجئين أوكرانيين

1/5/2024 2:39:08 PM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرا العديد من المتشددين من طاجيكستان الذين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على الأراضي الألمانية.




وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن الأجهزة الأمنية، أن الإرهابيين المحتملين من آسيا الوسطى غالبا ما يتظاهرون بأنهم لاجئون من أوكرانيا، مما يسهل عليهم دخول البلاد.



وأشارت الصحفية إلى أن المواطنين المحتجزين من طاجيكستان غالبا ما يرتبطون بتنظيم "داعش" في خراسان، وهو فرع من "داعش"، وقد حاولوا تنفيذ هجمات 3 مرات في ألمانيا.



وكثيرا ما يتظاهر عناصر متشددون بأنهم لاجئون من أوكرانيا، ويستخدمون وثائق مزورة، ويخبرون الأجهزة الأمنية قصصا وهمية عن التعذيب والاضطهاد.



وتشير الصحيفة إلى أنه فى ألمانيا يمكنهم بسهولة الحصول على تصريح إقامة بعد ذلك، ويتم قبولهم "بدون شيكات تثبت".



وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الأخرى هي أن المتطرفين من طاجيكستان يصلون عبر أوكرانيا، حيث يمكنهم بسهولة الوصول إلى الأسلحة والمتفجرات، وخاصة القنابل اليدوية وقاذفات القنابل اليدوية.



وفي 31 ديسمبر الماضي، تم اعتقال 3 أشخاص في ألمانيا للاشتباه في قيامهم بالتحضير لهجوم إرهابي.












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