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رئيس اللجنة البارالمبية: المدينة الأولمبية نقلة حضارية ضخمة وصديقة لذوى الاعاقة

1/5/2024 2:39:05 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ان المدينة الرياضي نقلة حضارية ضخمة ، وهي من المدن الصديقة للاشخاص ذوي الاعاقة
وأضاف حسام مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان مصر أصبحت مؤهلة لتنظيم بطولات العالم والدورات الاولمبية والبارالمبية
وأضاف مصطفى ان اللجنة البارالمبية كانت من اوائل الهيئات الرياضية التي نظمت العديد من البطولات في العاصمة الادارية كما نظمت مؤتمر التصنيف الدولي في فندق المدينة الرياضية المجهز للاشخاص ذوي الاعاقة
واختتم رئيس البارالمبية ان مصر علي ابواب ان تكون عاصمة الرياضة العالمية بفضل متشأتها الرياضية والطفرة التى تشهدها.
وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر
مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.








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