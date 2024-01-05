حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 1 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح
منتخب مصر يواصل الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا بمشاركة محمد صلاح "فيديو وصور"
محمد صلاح لـ"أبطال الألعاب الفردية": أنتم مشرفينا وبترفعوا اسم البلد "فيديو"
30 ألف مشجع فى ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا
الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته
ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد
معتمد جمال يؤهل سامسون ونداى.. والأبيض يستأنف التدريبات غدا
رئيس نادى البنك الأهلى: ننتظر حل الزمالك لأزمة القيد لاتمام صفقة محمد عبد الغنى
خالد بيبو يشاهد فوز اهلي 2007 علي الزمالك بهدف دون رد
MENAFN05012024000132011024ID1107689242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.