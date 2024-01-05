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تعرف على سعة ملاعب وصالات مدينة مصر الأولمبية الدولية .. إنفوجراف

1/5/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Youm7) بجودة وسعة جماهير تطابق المواصفات العالمية، ظهرت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى أبهى صورها باستضافتها لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفور.
وخطف ستاد المدينة الأولمبية الأنظار بعدما ظهرت صوره في تدريبات الفراعنة بمدرجات عملاقة وأرضية مميزة تطابق المواصفات العالمية، ونستعرض سعة ملاعب وصالات المدينة الأولمبية في السطور التالية:
- تقام على مساحة 450 فدانا
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ستاد كرة يتسع لـ 90 ألف متفرج
- صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج
- ملعب الاسكواش بسعة 1000 متفرج
- مجمع للتنس بسعة 3500 متفرج
- مجمع حمامات سباحة أولمبى بسعة 5000 متفرج

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر
مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.







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