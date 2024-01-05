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وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأحد المقبل جولة في الشرق الأوسط لبحث توترات المنطقة

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 5 - 1 (كونا) -- تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد غد الأحد جولة جديدة في الشرق الأوسط لبحث التوترات التي تشهدها المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الجمعة إن بيربوك ستتوجه بعد غد الأحد إلى الشرق الأوسط في رابع جولة من نوعها منذ أكتوبر الماضي موضحة أن هذه الرحلة ستشمل زيارة مصر ولبنان والضفة الغربية المحتلة إضافة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
وذكر البيان أن المحادثات التي ستجريها الوزيرة في محطاتها الأربع ستركز على "الوضع الإنساني المأساوي" في قطاع غزة والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى التوترات على حدود لبنان مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشار إلى أن بيربوك ستبدأ الزيارة بإجراء محادثات مع رئيس الكيان الإسرائيلي المحتل إسحاق هرتسوغ ووزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس.
وأوضح أن وزيرة الخارجية الألمانية ستلتقي خلال الجولة كذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونظيرها المصري سامح شكري ثم ستتوجه بعد ذلك إلى لبنان. (النهاية) ع ن ج / م ع ع

MENAFN05012024000071011013ID1107689239

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