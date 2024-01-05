وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأحد المقبل جولة في الشرق الأوسط لبحث توترات المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 5 - 1 (كونا) -- تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد غد الأحد جولة جديدة في الشرق الأوسط لبحث التوترات التي تشهدها المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الجمعة إن بيربوك ستتوجه بعد غد الأحد إلى الشرق الأوسط في رابع جولة من نوعها منذ أكتوبر الماضي موضحة أن هذه الرحلة ستشمل زيارة مصر ولبنان والضفة الغربية المحتلة إضافة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
وذكر البيان أن المحادثات التي ستجريها الوزيرة في محطاتها الأربع ستركز على "الوضع الإنساني المأساوي" في قطاع غزة والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى التوترات على حدود لبنان مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشار إلى أن بيربوك ستبدأ الزيارة بإجراء محادثات مع رئيس الكيان الإسرائيلي المحتل إسحاق هرتسوغ ووزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس.
وأوضح أن وزيرة الخارجية الألمانية ستلتقي خلال الجولة كذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونظيرها المصري سامح شكري ثم ستتوجه بعد ذلك إلى لبنان. (النهاية) ع ن ج / م ع ع
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