(فاو): مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في ديسمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 5 - 1 (كونا) -- سجلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة انخفاضا عاما في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في ديسمبر الماضي بنسبة تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن مؤشر (فاو) "المعياري" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا سجل في ديسمبر 2023 تراجعا شهريا مقداره 8ر1 نقطة عن مستواه في نوفمبر السابق يعادل 5ر1 بالمئة إلى 5ر118 نقطة أساس.
وذكر التقرير أن متوسط المؤشر المسجل في ديسمبر يقل 3ر13 نقطة تعادل 1ر10 بالمئة عن مستواه المسجل قبل سنة في ديسمبر 2022 فيما بلغ المتوسط السنوي لعام 2023 ككل 124 نقطة بما يقل بمقدار 7ر19 نقطة تعادل 7ر13 بالمئة عن قيمته المتوسطة الكلية في عام 2022 السابق.
وأوضح التقرير أن التراجع الشهري الاجمالي في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال ديسمبر جاء محصلة الانخفاضات المسجلة في المؤشرات الفرعية لأسعار السكر بنسبة 6ر16 بالمئة ولأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4ر1 بالمئة وأسعار اللحوم بنسبة 1 بالمئة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في مقابل الارتفاع المسجل في المؤشرين الفرعيين لأسعار منتجات الألبان بنسبة 6ر1 بالمئة ولأسعار الحبوب بنسبة 5ر1 بالمئة مقارنة بالمؤشر المتوسط في نوفمبر 2023 السابق.
ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر. (النهاية)
م ن / م ع ع
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