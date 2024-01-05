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(فاو): مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في ديسمبر

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 5 - 1 (كونا) -- سجلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة انخفاضا عاما في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في ديسمبر الماضي بنسبة تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن مؤشر (فاو) "المعياري" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا سجل في ديسمبر 2023 تراجعا شهريا مقداره 8ر1 نقطة عن مستواه في نوفمبر السابق يعادل 5ر1 بالمئة إلى 5ر118 نقطة أساس.
وذكر التقرير أن متوسط المؤشر المسجل في ديسمبر يقل 3ر13 نقطة تعادل 1ر10 بالمئة عن مستواه المسجل قبل سنة في ديسمبر 2022 فيما بلغ المتوسط السنوي لعام 2023 ككل 124 نقطة بما يقل بمقدار 7ر19 نقطة تعادل 7ر13 بالمئة عن قيمته المتوسطة الكلية في عام 2022 السابق.
وأوضح التقرير أن التراجع الشهري الاجمالي في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال ديسمبر جاء محصلة الانخفاضات المسجلة في المؤشرات الفرعية لأسعار السكر بنسبة 6ر16 بالمئة ولأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4ر1 بالمئة وأسعار اللحوم بنسبة 1 بالمئة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في مقابل الارتفاع المسجل في المؤشرين الفرعيين لأسعار منتجات الألبان بنسبة 6ر1 بالمئة ولأسعار الحبوب بنسبة 5ر1 بالمئة مقارنة بالمؤشر المتوسط في نوفمبر 2023 السابق.
ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر. (النهاية)

م ن / م ع ع




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