دولة الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. (النهاية)
ت م
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