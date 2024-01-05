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دولة الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. (النهاية)

ت م




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