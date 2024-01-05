الجيش الباكستاني يعلن قتل مسلحين اثنين في عملية أمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 5 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة قتل مسلحين اثنين على الأقل أحدهما مصنف لدى أجهزة الأمن بأنه "هدف مهم" في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية إثر تلقي معلومات تفيد بوجود مسلحين في منطقة (تانك) بالإقليم مؤكدة أن اثنين منهم قتلا خلال العملية من بينهما "الإرهابي" (غول يوسف تور) إلا أنها لم تكشف عن هوية التنظيم الذي ينتمي إليه.
وأضاف البيان أن تور متورط في "العديد من الأنشطة الإرهابية" ضد قوات الأمن من بينها الهجمات في منطقتي (تانك) و(ديرا إسماعيل خان) وكذلك "الابتزاز وقتل المدنيين الأبرياء". (النهاية)
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