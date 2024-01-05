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الجيش الباكستاني يعلن قتل مسلحين اثنين في عملية أمنية

1/5/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 5 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة قتل مسلحين اثنين على الأقل أحدهما مصنف لدى أجهزة الأمن بأنه "هدف مهم" في عملية أمنية في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية إثر تلقي معلومات تفيد بوجود مسلحين في منطقة (تانك) بالإقليم مؤكدة أن اثنين منهم قتلا خلال العملية من بينهما "الإرهابي" (غول يوسف تور) إلا أنها لم تكشف عن هوية التنظيم الذي ينتمي إليه.
وأضاف البيان أن تور متورط في "العديد من الأنشطة الإرهابية" ضد قوات الأمن من بينها الهجمات في منطقتي (تانك) و(ديرا إسماعيل خان) وكذلك "الابتزاز وقتل المدنيين الأبرياء". (النهاية)

س ب ك / أ م س




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